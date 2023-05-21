Два поселка в Белгородской области частично остались без электричества после атаки ВСУ

В Белгородской области вечером 21 мая под обстрел со стороны Украины попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе, обошлось без пострадавших. При этом, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены линии электропередачи, частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.

«В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам»,— рассказал в своем телеграм-канале губернатор. За несколько часов до этого он сообщал, что в Белгородском районе российской системой ПВО был сбит украинский «беспилотник». По данным властей, пострадавших нет. А в том же Волоконовском районе ВСУ атаковали офис семейного врача.

Владимир Зоркий