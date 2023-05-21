Хозпостройки и жилой дом горят в свердловском Арамиле на 1,5 тысячи квадратов

В городе Арамиль Свердловской области загорелись хозпостройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дома барачного типа. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщило региональное МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на ведомство сообщает, что горит кровля многоквартирного дома.

Сообщение о возгорании хозяйственных построек поступило днем. «Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка и порывы ветра»,— сообщает МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. Пожар тушат 31 человек и 10 единиц техники.

Мария Федотова