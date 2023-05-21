Бастрыкину доложат об обстоятельствах обнаружения тела ребенка на месте сгоревшего дома в Свердловской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела по факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 21 мая на месте сгоревшего частного жилого дома в поселке Ертарский нашли тело пропавшего трехлетнего мальчика. Дом сгорел вечером 19 мая. По словам детей, которые остались в доме одни, младший ребенок нашел на улице зажигалку и случайно поджег сено. Когда вспыхнул огонь, он убежал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Доклад об установленных обстоятельствах и имеющихся версиях причин возгорания главе СКР представит руководитель свердловского управления Анатолий Надбитов.

Диана Сунагатуллина

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