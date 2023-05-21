В Свердловской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела ребенка на месте сгоревшего дома

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела трехлетнего мальчика на месте сгоревшего жилого дома в поселке Ертарский по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Кирова поступило 19 мая. Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, родителей ребенка в момент происшествия дома не было — они поехали в поселок Тугулым, чтобы купить корм животным домашнего подворья. Детей оставили под присмотром старшему из них — 15-летнему подростку.

Вечером во дворе загорелось сено, огонь перекинулся на жилое строение, дом сгорел. По словам детей, младший из них нашел на улице зажигалку и случайно поджег сено. Когда вспыхнул огонь, он убежал. Спустя день поисков полицией, местными жителями и волонтерами ранним утром 21 мая тело мальчика обнаружили на пепелище.

Следователи допрашивают свидетелей. Тело мальчика направлено на экспертизу. Устанавливаются точные очаг и причина возгорания.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С начала пожароопасного сезона в этом году выявлено более 1,8 нарушителей. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

Диана Сунагатуллина

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