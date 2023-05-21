«Крылья Советов» разгромили «Урал» в РПЛ и прервали серию без побед из пяти матчей

Самарские «Крылья Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги и прервали пятиматчевую серию без побед в чемпионате. Встреча прошла в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Голы в матче забили Гленн Бейл (45 + 4-я минута), Дмитрий Цыпченко (52) и Бенхамин Гарре с пенальти (60).

По ходу матча вратарь хозяев Иван Ломаев получил травму. На 20-й минуте его заменили на голкипера Евгения Фролова, который не выходил на поле в матчах РПЛ и Кубка России с ноября 2020 года.

Победа над «Уралом» для «Крыльев» стала второй в весеннем отрезке чемпионата. По итогам матча самарская команда поднялась в таблице на 12-е место с 29 очками. «Урал» набрал 30 очков и занимает 11-е место.

Эрдни Кагалтынов