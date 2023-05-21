Экоактивисты залили черной жидкостью фонтан Треви в Риме

Около десятка экоактивистов движения «Последнее поколение» залезли в фонтан Треви в центре Рима, залили воду в фонтане черной жидкостью и набросали в нее древесный уголь. Активисты требуют отказаться от ископаемого топлива. Об этом сообщило агентство ANSA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фонтан ди Треви после акции Фото: Mauro Scrobogna / LaPresse / AP Фонтан ди Треви после акции Фото: Mauro Scrobogna / LaPresse / AP Следующая фотография 1 / 2 Фонтан ди Треви после акции Фото: Mauro Scrobogna / LaPresse / AP Фонтан ди Треви после акции Фото: Mauro Scrobogna / LaPresse / AP

Экоактивисты держали в руках баннер «Не будем платить за ископаемые» и выкрикивали: «Наша страна умирает». На место прибыли местные полицейские и прервали акцию.

«Очередная демонстративная акция эковандалов на этот раз ударила по всемирно известному символу Рима — фонтану Треви. Это серьезный жест, тревожная эскалация, которую необходимо остановить с помощью плана безопасности памятников и работ. Искусство больше всего рискует в Риме и Лацио»,— заявила Луиза Реджименти по городской безопасности Рима.

В начале мая активисты движения «Последнее поколение» провели похожую акцию на римской площади Пьяцца Навона: они окрасили в черный цвет воду в фонтане Четырех рек Джованни Лоренцо Бернини. А в апреле залили черной жидкостью воду в фонтане «Баркачча» на площади Испании в Риме.

Анастасия Ларина