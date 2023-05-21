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Коммерсантъ FM
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Фальков заверил, что бюджетных мест в вузах хватит всем с учетом участников СВО

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что бюджетных мест в российских вузах в 2023/24 учебном году хватит на всех, учитывая участников военной операции и членов их семей. По его словам, в следующем учебном году выделено рекордное число бюджетных мест — 626 тыс. (по сравнению с 588 тыс. в 2022-м).

Валерий Фальков

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех. С учетом беспрецедентного количества бюджетных мест — 626 тысяч. Что касается особых преимуществ и льгот для участников специальной военной операции и их детей, мне кажется, не надо никому объяснять: это вполне объяснимо, заслуженно, логично и понятно»,— сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщил министр, в 2022 году по квоте для участников военной операции и их семей учились менее двух тысяч человек. Отдельно 36 тыс. бюджетных мест, как сообщалось ранее, выделено для жителей новых регионов.

Анастасия Ларина

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