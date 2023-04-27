Минобрнауки выделило 36 тысяч бюджетных мест вузам новых регионов

На 2023/24 учебный год вузам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях выделено 36 194 бюджетных места. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Действительно, у нас в этом году впервые есть распределение на новые территории, новые регионы, и всего выделено 36 194 места из 620 278 мест»,— рассказал министр образования в ходе пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузы. Валерий Фальков напомнил, что студенты из новых регионов могут поступить в высшие учебные заведения как по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам вступительных испытаний, установленных вузами самостоятельно.

По словам господина Фалькова, дети военнослужащих, участвующих в российской военной операции на Украине, смогут пойти на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты или по отдельному конкурсу. В некоторых случаях предусмотрено зачисление детей и без результатов ЕГЭ. «В этом году мы также окажем максимальное содействие детям и родственникам тех, кто участвует в специальной военной операции, с тем чтобы они могли максимально комфортно поступить и получить высшее образование»,— добавил он.

В августе 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что студенты и школьники, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, будут получать российское образование на бюджетной основе. Дети участников военной операции получили льготы при поступлении в вузы: под них выделили специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест. Данные детей участников военной операции в списках поступающих в вузы засекретили.

Подробнее о том, как дети участников военной операции реализуют право на льготное поступление в вуз,— в материале «Ъ».

Милена Костерева