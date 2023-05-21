Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк

Каскадер, постановщик трюков и актер Олег Василюк умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на каскадера-поставновщика Олега Корытина. Причины смерти не называются.

Олег Василюк начал работу в кино в 1960-х. Его первый фильм «Седьмой спутник» вышел на экраны в 1967 году: он сыграл эпизодическую роль белогвардейца, который падает с лестницы.

Позже Олег Василюк снимался и делал трюки в фильмах и сериалах: «Как трудно быть богом», «Остров сокровищ», «Похищение скакуна», «Хлеб, золото, наган», «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и многих других. В качестве постановщика трюков работал над фильмами «Звезда пленительного счастья», «Легенда о Тиле», «Труффальдино из Бергамо» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

Олеся Павленко