Больницы Свердловской области усилили режим работы из-за смога

В связи с лесными пожарами и установившемся смогом больницы Свердловской области перевели на круглосуточный режим работы для оказания помощи гражданам, обращающимся с обострением заболеваний органов дыхания. Соответствующее распоряжение дал министр здравоохранения региона Андрей Карлов по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Глава свердловского минздрава также поручил своим заместителям координировать работу служб по оказанию медицинских помощи в оперативном режиме. При наличии медицинских показаний будет обеспечена госпитализация в круглосуточный стационар, эвакуация в больницы Екатеринбурга.

«При возникновении кашля, затруднения дыхания, а также при обострении имеющихся хронических заболеваний, вызванных задымлением от лесных пожаров, просим незамедлительно обращаться в медицинские организации!»,— отметил министр Карлов.

Напомним, из-за смога на участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск (с 143 км по 145 км) перекрыто движение. Сегодня из-за плохой видимости девять машин столкнулись на Серовском тракте. Прокуратура взяла на контроль расследование одного из ДТП, из-за которого погиб водитель автобуса.

Диана Сунагатуллина

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