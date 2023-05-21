Торги по продаже актива «Здоровой фермы» в Пермском крае не состоялись

Банк непрофильных активов «Траст» не смог продать актив челябинского агрохолдинга «Здоровая ферма», расположенный в Пермском крае, – АО «Птицефабрика „Комсомольская“». Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщает «Ъ-Прикамье».

Торги по продаже 100% акций птицефабрики были объявлены в апреле. Начальная цена лота составляла 1,9 млрд руб. Птицефабрика «Комсомольская» ежегодно производит 650 млн штук товарного яйца. Также предприятие имеет комбикормовое производство мощностью до 110 тыс. т.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года банк продал бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма», расположенное в Челябинской области. Это 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Предприятия купило ООО «АПК “Михайловский”» входящее в группу «Черкизово» за 4,03 млрд руб. В конце мая должны пройти торги по продаже свиноводческого направления «Здоровой фермы» — ООО «Родниковский свинокомплекс», расположенный с Красноармейском районе Челябинской области. Начальная цена лота, включающего 100% уставного капитала предприятия и права требования ПАО «Банк “Траст”» в размере 2 млрд руб., составляет 1,22 млрд.

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