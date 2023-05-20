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Первые торги по продаже ПТФ «Комсомольская» не заинтересовали инвесторов

Торги по продаже 100% акций АО «Птицефабрика “Комсомольская”» не состоялись, свидетельствуют данные протокола организатора аукциона. Согласно им, на вчерашние торги не было подано ни одной заявки. Стартовая цена лота составляла 1, 9 млрд руб.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что приобретением фабрики заинтересовались удмуртский агрохолдинг «Комос Групп» и структуры владельца башкирской ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года — 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с «Комсомольской». Цена сделки не называлась. В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным государством банком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».

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