Свердловскую область накрыл смог от пожаров

В Свердловской области утром 21 мая установился смог. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате плохой видимости, возникшей из-за задымления от пожаров, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло несколько ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти машин, которые столкнулись в правом ряду. Движение транспорта осуществляется по левой полосе.

Ранее синоптики предупреждали о возможных неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе до вечера 23 мая. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Диана Сунагатуллина

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