Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловскую область накрыл смог от пожаров

В Свердловской области утром 21 мая установился смог. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате плохой видимости, возникшей из-за задымления от пожаров, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло несколько ДТП.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти машин, которые столкнулись в правом ряду. Движение транспорта осуществляется по левой полосе.

Ранее синоптики предупреждали о возможных неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе до вечера 23 мая. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...