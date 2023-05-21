Смог и запах гари установились в Екатеринбурге из-за пожаров

В Екатеринбурге сегодня утром установился сильный смог, ощущается запах гари. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии, на них из-за дыма не видно зданий в разных частях города.

«К сожалению, дым от пожаров застилает наш город, трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес»,— сказал на видео в Telegram-канале департамента информационной политики региона российский лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов.

Из-за плохой видимости и смога от пожаров более девяти машин столкнулись на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов, сообщили в региональном ГИБДД. Один человек погиб, еще шесть получили травмы.

По данным МЧС по Свердловской области, в регионе действуют 32 пожара. За последние сутки были ликвидированы 12 пожаров.

Анастасия Ларина