Хэйни победил Ломаченко в бою за звание чемпиона мира

Американец Девин Хэйни выиграл в бою с украинцем Виктором Ломаченко, защитив свое звание абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг. Хэйни победил единогласным решением судей со счетом 116:112, 115:113, 115:113.

24-летний Хэйни защитил титул абсолютного чемпиона мира во второй раз. За его карьеру на его счету 30 побед, из них 15 нокаутом, поражений и ничьих нет. В 2019 году он заработал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), в 2022-м — Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

35-летний Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории в 2018 году, установив рекорд по минимальному числу боев для получения титула. В 2020 году он защищал титул чемпиона мира, но проиграл бой и потерял звания чемпиона WBA, WBO и WBC. За карьеру у него 17 побед, из них 11 нокаутом, и 3 поражения.

Олеся Павленко