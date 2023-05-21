В Белгородской области после обстрела загорелся мусорный полигон

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Из-за этого загорелся полигон твердых бытовых отходов, никто не пострадал. На месте работают пожарные.

Белгородская область часто подвергается обстрелам после начала военной операции России на Украине. Накануне, 20 мая, господин Гладков сообщал об обстрелах сел Муром и Архангельское Шебекинского городского округа. Кроме того, неразорвавшийся снаряд был обнаружен между Белгородским районом и Шебекинским округом.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.