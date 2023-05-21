Динамика цен на долгосрочную аренду в крупнейших городах России

Локация Средняя стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Москва 44,3 42,6 42,9 1% -3% 74,4 71,8 72,3 1% -3% Санкт-Петербург 27,5 26,3 26,6 1% -3% 43,9 43,2 42,9 -1% -2% Краснодар 20,1 20,9 22 5% 9% 36,2 31,8 31,2 -2% -14% Новосибирск 20,1 21,2 21,7 2% 8% 26,8 29,9 29,6 -1% 10% Ростов-на-Дону 19,9 22,4 21,7 -3% 9% 33 34,7 36,5 5% 11% Казань 20,2 21,3 21,6 1% 7% 27,8 31,3 32,1 3% 15% Екатеринбург 19,3 21,4 21,3 0% 10% 27,9 31,3 31 -1% 11% Нижний Новгород 17,5 21 19,8 -6% 13% 26,1 30,1 29,4 -2% 13% Красноярск 17 19,8 19,6 -1% 15% 24,7 27,6 27,1 -2% 10% Самара 16,4 18,1 18,8 4% 15% 24,1 23,6 24,4 3% 1% Уфа 15,5 17,7 18,2 3% 17% 20,1 23,5 23,8 1% 18% Пермь 15,2 17,2 17,1 -1% 13% 21,9 25 23,3 -7% 6% Омск 14,5 17,1 16,3 -5% 12% 18,8 23,5 24,1 3% 28% Воронеж 16 16,5 16,1 -2% 1% 22,9 28,8 27,1 -6% 18% Челябинск 12,9 15,5 15,3 -1% 19% 18,3 23 22,2 -3% 21% Волгоград 14,5 16,1 15 -7% 3% 19,7 22,3 20,4 -9% 4% Московская область 29 29 28,9 0% 0% 39,6 39,3 39,5 1% 0% Ленинградская область 20,9 20,3 20,1 -1% -4% 30,5 27,6 27,8 1% -9%