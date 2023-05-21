Динамика цен на долгосрочную аренду в крупнейших городах России

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|Локация
|Средняя стоимость однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоимость двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Май 2022
|Апрель 2023
|Май 2023
|За месяц
|За год
|Май 2022
|Апрель 2023
|Май 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|44,3
|42,6
|42,9
|1%
|-3%
|74,4
|71,8
|72,3
|1%
|-3%
|Санкт-Петербург
|27,5
|26,3
|26,6
|1%
|-3%
|43,9
|43,2
|42,9
|-1%
|-2%
|Краснодар
|20,1
|20,9
|22
|5%
|9%
|36,2
|31,8
|31,2
|-2%
|-14%
|Новосибирск
|20,1
|21,2
|21,7
|2%
|8%
|26,8
|29,9
|29,6
|-1%
|10%
|Ростов-на-Дону
|19,9
|22,4
|21,7
|-3%
|9%
|33
|34,7
|36,5
|5%
|11%
|Казань
|20,2
|21,3
|21,6
|1%
|7%
|27,8
|31,3
|32,1
|3%
|15%
|Екатеринбург
|19,3
|21,4
|21,3
|0%
|10%
|27,9
|31,3
|31
|-1%
|11%
|Нижний Новгород
|17,5
|21
|19,8
|-6%
|13%
|26,1
|30,1
|29,4
|-2%
|13%
|Красноярск
|17
|19,8
|19,6
|-1%
|15%
|24,7
|27,6
|27,1
|-2%
|10%
|Самара
|16,4
|18,1
|18,8
|4%
|15%
|24,1
|23,6
|24,4
|3%
|1%
|Уфа
|15,5
|17,7
|18,2
|3%
|17%
|20,1
|23,5
|23,8
|1%
|18%
|Пермь
|15,2
|17,2
|17,1
|-1%
|13%
|21,9
|25
|23,3
|-7%
|6%
|Омск
|14,5
|17,1
|16,3
|-5%
|12%
|18,8
|23,5
|24,1
|3%
|28%
|Воронеж
|16
|16,5
|16,1
|-2%
|1%
|22,9
|28,8
|27,1
|-6%
|18%
|Челябинск
|12,9
|15,5
|15,3
|-1%
|19%
|18,3
|23
|22,2
|-3%
|21%
|Волгоград
|14,5
|16,1
|15
|-7%
|3%
|19,7
|22,3
|20,4
|-9%
|4%
|Московская область
|29
|29
|28,9
|0%
|0%
|39,6
|39,3
|39,5
|1%
|0%
|Ленинградская область
|20,9
|20,3
|20,1
|-1%
|-4%
|30,5
|27,6
|27,8
|1%
|-9%