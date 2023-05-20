В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из ресторана «Вкусно — и точка» эвакуировали посетителей

В «Ночь музеев» в Екатеринбурге из ресторана «Вкусно — и точка» на улице Малышева 124Б эвакуировали посетителей и сотрудников. На место приезжала Росгвардия. По словам сотрудников заведения, причиной послужило сообщение о минировании.

В 23:30 в заведении должно было начаться «Биг Хит Шоу», однако из-за эвакуации его перенесли до окончания осмотра ресторана. В итоге шоу началось через 20 минут.

Напомним, на прошлой неделе из «Вкусно — и точка» на Малышева уже эвакуировали посетителей и сотрудников после сообщения о минировании.

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