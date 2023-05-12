В Екатеринбурге из ресторана «Вкусно — и точка» эвакуировали посетителей

В Екатеринбурге из заведения «Вкусно — и точка» на улице Малышева 124Б эвакуировали посетителей и сотрудников. В полицию поступило сообщение о минировании, пояснили в точке общепита.

По данным портала Е1, под угрозой оказалась заправочная станция «Башнефть», которая находится рядом. «Поступило сообщение о минировании. Наши сотрудники оперативно сработали по инструкции, вызвали специальные службы. Сейчас на месте находится Росгвардия. Оцепили нашу территорию и соседнюю заправку»,— цитирует портал сотрудника ресторана.

Представители ресторана подтвердили «Ъ-Урал» информацию об эвакуации посетителей, однако отказались подробно комментировать. Оперативно подтвердить случившееся у представителей МВД не удалось.

Полина Хабарова

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