В Белгородской области саперы обезвреживают несколько украинских снарядов «Ураган»

Третий снаряд от ракеты «Ураган» найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, саперами принято решение обезвреживать снаряд на месте, «предварительно оцепив территорию».

За несколько часов до этого глава региона сообщил в соцсетях, что «еще один снаряд» от ракеты «Ураган» был найден аграриями при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино. Саперы также решили обезвреживать его на месте. До этого глава региона рассказал, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа.

Владимир Зоркий