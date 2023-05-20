В белгородском селе Архангельское из стены частного дома достали неразорвавшийся снаряд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела села Архангельское. По его данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Глава региона рассказал, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд. Но еще один снаряд от ракеты «Ураган» был найден сотрудниками сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино. Взрывотехники приняли решение обезвреживать его на месте. «Жителей близлежащих домов отселяют на время на безопасное расстояние. Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все ответственные службы на месте»,- уточнил губернатор.

Утром господин Гладков в своем телеграм-канале написал об обстреле ВСУ села Муром Шебекинского городского округа. В результате была пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия, а его сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

Владимир Зоркий