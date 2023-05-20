В результате обстрела белгородского села пострадало сельхозпредприятие и линия электропередач

Утром 20 мая под обстрел украинских вооруженных сил попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия»,— рассказал глава региона.

Сотрудники предприятия вывезены на безопасное расстояние.

Также пострадала линия электропередач. Аварийные и оперативные службы находятся на месте.

Какие белгородские села обстреливают с Украины — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин