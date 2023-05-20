В Испании разбился истребитель F-18

В Испании во время выставки ВВС потерпел крушение истребитель F-18. Пилот успел катапультироваться, но получил травмы ног, сообщает El Mundo.

По данным газеты, авария произошла, когда пилот направлялся на авиабазу в Сарагосе и выполнял показательные маневры. Истребитель упал на территории военного городка, после чего начался пожар. Причины крушения пока неизвестны. Пилота госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

В 2017 году в Испании также разбился истребитель F-18, тогда пилот воздушного судна погиб. Инцидент произошел при взлете истребителя с авиабазы в населенном пункте Торрехон-де-Ардос.

Лаура Кеффер