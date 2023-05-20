Экс-футболист «Спартака» и капитан сборной Украины Ващук вступил в ВСУ

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию Украины. Экс-футболист принял присягу 18 мая, о чем сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vlad__vashchuk Фото: @vlad__vashchuk

Он подчеркнул, что это было его личное решение. «Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления»,— рассказал 48-летний Ващук.

Он выступал за «Спартак» в 2003 году, в общей сложности Ващук сыграл за московскую команду 29 матчей. Также играл в киевском «Динамо» (1992–2003, 2005–2008), одесском «Черноморце» (2004–2005, 2009–2010), «Львове» (2008) и луцкой «Волыни» (2010–2011).

Выступал за национальную сборную Украины с 1996 по 2007 год. Сейчас занимает пост вице-президента Ассоциации пляжного футбола Украины.

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Лаура Кеффер