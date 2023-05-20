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Коммерсантъ FM
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«Огромная веранда работает по меню трех ресторанов»

Дарья Цивина — о «Доме 16»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, почему заведение на Покровском бульваре может стать одним их самых популярных этим летом.

Фото: Ресторан «Дача»

Фото: Ресторан «Дача»

«Дом 16» на Покровском бульваре объединил под одной крышей особняка Телешова сразу три ресторана. На первом этаже теперь работает израильское кафе Shoshanna, где есть достойная шаверма с курицей в пите, разные шакшуки и недорогие хумусы. В соседнем зале разместился японский Gyoza Bar. Его кухню, как и в первом Gyoza Bar на Никитском бульваре, возглавляет шеф-повар Вадим Мальков.

При этом в «Доме 16» меню побольше, особенно хорош рамен «Кюро Тан Тан» на утином бульоне с пастой из черного и белого кунжута, фаршем из свинины с имбирем, подкопченным яйцом аджитама. На втором этаже расположен ресторан «Дача» с уютным интерьером в стиле парижского бистро и флером аристократической старины. Тут, как это и бывает на подмосковных дачах, акцент сделан на шашлыки и люля, плов и долму.

Самое же ценное, что огромная летняя веранда «Дома 16», насчитывающая 200 мест и расположенная под вековыми липами и кленами, работает по меню всех трех ресторанов. К тому же тут есть коктейли с японской, израильской и дачной тематикой, большая демократичная винная карта и домашние настойки на черной смородине, малине, черноплодке и морошке. Учитывая уникальную локацию, «Дом 16» имеет все шансы стать одним из самых популярных заведений этого лета. Главное, чтобы при полной загрузке сервис не подкачал.

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