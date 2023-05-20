«Огромная веранда работает по меню трех ресторанов»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, почему заведение на Покровском бульваре может стать одним их самых популярных этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан «Дача» Фото: Ресторан «Дача»

«Дом 16» на Покровском бульваре объединил под одной крышей особняка Телешова сразу три ресторана. На первом этаже теперь работает израильское кафе Shoshanna, где есть достойная шаверма с курицей в пите, разные шакшуки и недорогие хумусы. В соседнем зале разместился японский Gyoza Bar. Его кухню, как и в первом Gyoza Bar на Никитском бульваре, возглавляет шеф-повар Вадим Мальков.

При этом в «Доме 16» меню побольше, особенно хорош рамен «Кюро Тан Тан» на утином бульоне с пастой из черного и белого кунжута, фаршем из свинины с имбирем, подкопченным яйцом аджитама. На втором этаже расположен ресторан «Дача» с уютным интерьером в стиле парижского бистро и флером аристократической старины. Тут, как это и бывает на подмосковных дачах, акцент сделан на шашлыки и люля, плов и долму.

Самое же ценное, что огромная летняя веранда «Дома 16», насчитывающая 200 мест и расположенная под вековыми липами и кленами, работает по меню всех трех ресторанов. К тому же тут есть коктейли с японской, израильской и дачной тематикой, большая демократичная винная карта и домашние настойки на черной смородине, малине, черноплодке и морошке. Учитывая уникальную локацию, «Дом 16» имеет все шансы стать одним из самых популярных заведений этого лета. Главное, чтобы при полной загрузке сервис не подкачал.