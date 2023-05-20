Венедиктов собрал 260 тысяч рублей на оплату штрафа Ройзману

Бывший главный реактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов) написал в своем telegram-канале, что средства на оплату штрафа бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов) собраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, вчера Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал политика виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 260 тыс. руб. По словам прокурора, экс-мэру назначено самое строгое наказание, учитывая, что преступление совершено в старой редакции уголовного закона. Сам Евгений Ройзман назвал приговор «оправдательным».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Ройзман наговорил на штраф».

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте