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Коммерсантъ FM
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Власти Белгородской области отрицают прорыв украинских диверсантов через границу

Оперштаб Белгородской области сообщил, что информация о попытке прорыва диверсионной группы с территории Украины не соответствует действительности. Ранее о попытке пересечь границу России группой украинских диверсантов писали Telegram-каналы SHOT и Mash.

«По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа вооруженных сил РФ. Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— говорится в сообщении оперштаба.

По данным Shot, более 15 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область через село Красный Хутор со стороны села Граны в Харьковской области, но пограничники отбили атаку, ранив четверых диверсантов. По информации канала, они были вооружены автоматами, снайперскими винтовками, пулеметами и гранатометом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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