В Свердловской области возбудили 433 новых дела за нарушение противопожарного режима

В Свердловской области за пять рабочих дней возбуждено 433 административных дела против нарушителей правил пожарной безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона. В муниципалитетах работают более 2 тыс. контрольно-патрульных групп.

Из заведенных дел 59 связаны с нарушением порядка выжигания сухой травы, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров, 374 — с нарушением порядка содержания территорий.

Напомним, в регионе действуют 28 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га. Из них 10 возгораний на площади 394 га локализованы. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Диана Сунагатуллина

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