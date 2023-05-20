В Свердловской области горит 1,1 тысяча гектаров леса

В Свердловской области действуют 28 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га, следует из данных ФБУ «Авиалесохраны». Регион занимает первое место в стране по площади, пройденной огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным департамента информационной политики Свердловской области, 10 возгораний на площади 394 га локализованы и не распространяются. За прошедшие сутки ликвидировано 13 природных пожаров: в Артемовском городском округе (264 га), в Гаринском городском округе (100 га), в Тугулымском районе (76 га), в Байкаловском районе (20,4 га).

Как уточнили в свердловском управлении МЧС, вчера в тушении пожаров были задействованы семь бортов авиации РСЧС, которые сделали 139 сбросов воды на 767 тонн. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте