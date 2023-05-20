В Рыбинске водитель пострадал после ДТП с лосем

На автодороге «Рыбинск—Глебово» вечером 19 мая «Фольксваген Поло» столкнулся с лосем, водитель госпитализирован. О ДТП сообщили в ГУ МЧС и в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль после ДТП с лосем

Фото: vk.com / Рыбинск: ЧП,ДТП Автомобиль после ДТП с лосем

Фото: vk.com / Рыбинск: ЧП,ДТП

По данным МЧС авария произошла между деревней Мархачево и селом Глебовское в 20:03 19 мая. На месте работали спасатели. «В результате ДТП водитель мужчина 1982 года рождения госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего»,— добавили в областном УМВД.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в регионе участились случаи ДТП с дикими животными. Только в Ярославле на этой неделе зафиксировано две аварии с лосями. В Угличе водитель «Шкоды» после столкновения с лосем оказался в больнице.

Андрей Иванов