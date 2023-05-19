Ярославский водитель попал в больницу после ДТП с лосем

Под Угличем Ярославской области автомобиль «Шкода Октавия» столкнулся с лосем, машина оказалась в кювете и перевернулась. Об аварии рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП под Угличем

Фото: УМВД по Ярославской области ДТП под Угличем

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП зарегистрировано около 20:16 вечера 18 мая. «Шкода Октавия» и лось встретились на дороге «Углич-Ульянкино». Водитель «Шкоды» 1961 года рождения госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

За последние несколько дней участилось число аварий с дикими животными. Так утром 18 мая в Ярославле лось попал под автомобиль на улице Гагарина, а вечером 17 мая еще одно животное было сбито на окружной дороге в Заволжском районе города.

Андрей Иванов