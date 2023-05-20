В Кемеровской области возбудили дело по факту пропажи двух девочек

В Кемеровской области пропали две сестры в возрасте двух и четырех лет. СКР по региону возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, дети пропали с детской площадки в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа вечером 18 мая. Девочки воспитываются в многодетной семье, а их родители «злоупотребляют спиртными напитками», добавили в СКР.

Расследование дела взято на контроль главной следственного управления СКР по Кузбассу. «Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются все дома в населенном пункте»,— уточнили в ведомстве.