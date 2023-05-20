В Тюменской области девятилетняя девочка попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе

На улице Садовая в рабочем поселке Голышманово автомобиль Lada сбил 9-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИДД Тюменской области. В результате ДТП школьница с травмами была доставлена в лечебное учреждение для оказания помощи.

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Ранее в Екатеринбурге Lada сбила пятилетнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Девочка вела рядом с собой велосипед, ее мама при пересечении дороги шла немного позади. Ребенок попал в больницу с травмами головы и шеи.

Диана Сунагатуллина

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