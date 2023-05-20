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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр прогнозирует июльскую жару в центральной России в конце следующей недели

Июльская жара с вероятностью 80% вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура будет подниматься до 28°C.

«В период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10–15°C, а дневная — 23–28°C. Возвращается июльская погода»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

В конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь. В центральной России температура ранее поднималась до климатической нормы июля 18 мая.

Леонид Уварчев

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