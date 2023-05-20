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Коммерсантъ FM
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Посол Антонов: США обесценили заявления о нераспространении санкций на гуманитарную продукцию

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал новые американские санкции. Он обратил внимание на блокировку поставок в Россию некоторых видов медицинского и сельскохозяйственного оборудования. По мнению дипломата, таким образом Вашингтон обесценил свои заявления о том, что ограничения не распространяются на гуманитарную продукцию.

«Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

По мнению дипломата, США санкциями хотят отпугнуть партнеров от российского рынка, «запугать бизнес, экспертов и общественность». Также у посла сложилось впечатление, что Вашингтон стремится надавить и на развивающиеся страны. «Нанести удар по активно расширяющимся в последнее время связям России с т. н. Глобальным Югом. <...> Формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона»,— считает господин Антонов.

Минторг США накануне, 19 мая, объявил новые санкции в отношении российских энергетических, металлургических, транспортных, сервисных компаний. Свои санкции в день начала саммита G7 в Японии ввели и другие страны, входящие в объединение.

О последствиях санкций — в материале «Ъ» «Англосаксции».

Леонид Уварчев

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