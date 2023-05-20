Сбер: портфель пассивов свердловчан за год вырос на 20%

Портфель пассивов физических лиц в Свердловской области на 1 апреля 2023 года превысил 290 млрд руб., увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Сбербанка. «На рост портфеля влияет тот факт, что многие клиенты после окончания действия вкладов сразу же пролонгируют договор на новый срок»,— пояснили в банке.

Хранить свои накопления уральцы предпочитают в рублях. «Если на 1 апреля 2022 года доля таких вкладов в общем портфеле пассивов физических лиц составляла 88%, то по итогам 1 апреля 2023 года она достигла уже 93%»,— отметили в Сбербанке.

Напомним, объем вкладов жителей Свердловской области по итогам первого квартала 2023 года достиг 918,9 млрд руб. При этом доля валютных вкладов составила всего 49,9 млрд руб. Банки прогнозируют полный отказ клиентов от накоплений в долларах и евро и переход на рубли и юани. Эксперты связывают эту тенденцию с возможными проблемами при использовании иностранной валюты.

Диана Сунагатуллина

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