Уральцы вышли в рубль

Объем вкладов жителей Свердловской области по итогам первого квартала 2023 года достиг 918,9 млрд руб. При этом доля валютных вкладов за год сократилась с 10 до 5% и составила всего 49,9 млрд руб. Банки прогнозируют полный отказ клиентов от накоплений в долларах и евро и переход на рубли и юани. Эксперты связывают эту тенденцию с возможными проблемами при использовании иностранной валюты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем вкладов жителей Свердловской области за первый квартал вырос на 14%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Объем вкладов жителей Свердловской области за первый квартал вырос на 14%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам января–марта 2023 года объем вкладов населения Свердловской области (без учета средств на счетах эскроу) составил 918,9 млрд руб., рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе уральского ГУ Банка России. Это на 14% выше показателей аналогичного периода 2022 года. «Население, безусловно, сейчас занимает сберегательную позицию: все пытаются накопить некую подушку безопасности. Наверное, людей устраивают те процентные ставки, которые есть по вкладам»,— считает заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его словам, на принятие решения об открытии вкладов влияет и укрепление рубля, благодаря которому свердловчане стали «активнее перекладывать валюту». По данным ЦБ, доля валюты в накоплениях жителей Свердловской области снизилась с 10% на 1 апреля 2022 года до 5% на 1 апреля 2023 года. Так, объем вкладов в валюте у свердловчан составил 49,9 млрд руб., что на 37,5% ниже показателей предыдущего года. Остальные средства (869 млрд руб.) приходятся на рублевые накопления.

«Люди понимают, что с валютой могут быть большие проблемы, особенно у тех, кто не ездит никуда за границу. Им проще сейчас с рублевыми вкладами»,— отметил господин Болотин.

Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, сокращению доли валютных вкладов способствовали опасения по поводу заморозки или конвертации накоплений в рубли по невыгодному курсу, а также общие меры властей, «направленные на девалютизацию финансовой системы».

Тенденцию «Ъ-Урал» подтвердили участники финансового рынка. По прогнозам ВТБ, доля евро и доллара в розничном портфеле банка снизится за год с 10 до 7%, а по итогам 2025 года клиенты откажутся от сбережений в долларах и евро. «Вкладчики все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта»,— пояснили в пресс-службе банка.

«Хранить деньги в долларах для клиентов не очень выгодно с точки зрения ставок, а также ограничений на хождение валюты. Вклады в юанях появились в большинстве банков, однако, по популярности им еще далеко до того уровня, который ранее занимали вклады в долларах и евро»,— рассказала директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова.

В Банке России отметили, что объем депозитов и средств на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей Свердловской области по состоянию на 1 апреля составил 714 млрд руб., что на 35% превышает прошлогодние показатели. В ВТБ объем депозитов частных клиентов в Свердловской области по итогам трех месяцев года достиг 106,4 млрд руб., увеличившись за квартал на 5%. Более 75% объема приходится на классические сберегательные инструменты — вклады, накопительные и текущие счета.

«Объем вложений в инвестиционные продукты превысил 25 млрд руб., более чем на 11% увеличившись с начала года»,— уточнили в банке. Как пояснил господин Болотин, сейчас выгодное время для захода в инвестиционный портфель. «Я не думаю, что основная масса вкладчиков выбирают между вкладами и инвестициями. Скорее, эта масса выбирает между вкладами и текущим потреблением. По сути, вклады — это отложенный спрос»,— заключил он.

Диана Сунагатуллина