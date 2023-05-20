Суд арестовал недвижимость связанных с группой «Вис» компаний на 880 млн рублей

Арбитражный суд в рамках банкротства бывшего регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» наложил арест на недвижимость четырех компаний, входящих вместе с ним в группу «Вис».

Решение принято по требованию кредитора ООО «Экосервис» в качестве обеспечительной меры по иску арбитражного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих «Экологию-Новосибирск» лиц. Общая сумма обеспечения – 880,7 млн руб. Арест наложен на недвижимое имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ “Вис”» и АО «Группа “Вис”».

Суд согласился с доводами «Экосервиса» о том, что сумма заявленных требований является существенной, а бухгалтерская отчетность привлекаемых к субсидиарной ответственности компаний свидетельствует об уменьшении их активов.

Ранее о наложении обеспечения на имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ “ВИС”» и АО «Группа “Вис”» просил сам подавший заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности арбитражный управляющий. Однако его ходатайство суд отклонил.

«Экология-Новосибирск» до февраля 2023 года являлась регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. В марте в компании введено конкурсное производство. Дочерние предприятия группы «Вис» в рамках концессии и ГЧП реализуют в Новосибирске крупные инфраструктурные проекты по строительству семи поликлиник и четвертого моста через реку Обь.

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Дарья Решетникова