Суд отказал в аресте активов компаний, связанных с «Экологией-Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления внешнего управляющего ООО «Экологии-Новосибирск» Владислава Баряева о принятии обеспечительных мер в отношении компаний, входящих вместе с должником в группу «Вис». «Суд счел неубедительными доводы внешнего управляющего, который просил наложить арест на имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ «ВИС», Группа «ВИС» на сумму в пределах 880,7 млн руб.», - сообщили в группе «Вис».

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Ранее внешний управляющий обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности группу контролировавших должника компаний.

В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление, однако 16 января кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. ООО «Экология-Новосибирск» до 11 февраля являлась регоператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Оксана Павлова