МИД Израиля заявил, что учитывает влияние РФ на Ближнем Востоке при поддержке Украины

Израиль морально поддерживает Украину, но учитывает свои интересы в сфере безопасности, заявил глава министерства иностранных дел Эли Коэн. Он отметил роль России на Ближнем Востоке.

«Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев, поэтому мы занимаем моральную позицию в поддержку Украины, оберегая при этом наши интересы в сфере безопасности и интересы Еврейского агентства в России»,— сказал господин Коэн The Jerusalem Post.

Министр отметил, что Израиль стал единственной страной Ближнего Востока, который отправил на Украину главу МИДа. По его словам, Иерусалим поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, а также «суверенитет и территориальную целостность Украины». Господин Коэн напомнил, что израильские и украинские военные сейчас работают над развертыванием системы предупреждения о ракетах.

По информации The Jerusalem Post, Киев недоволен тем, что израильские дипломаты продолжают контактировать со своими российскими коллегами. Утверждается, что Украина ждет от ближневосточного государства более активной поддержки, в том числе в виде целого ряда систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Киеве от Израиля ждут большего».

Леонид Уварчев