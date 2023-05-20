Умер игрок в американский футбол Джим Браун, который включен в зал славы NFL

Бывший раннинбек «Кливленд Браунс» Джим Браун умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена Моник. Господин Браун занесен в Зал славы Национальной футбольной лиги (NFL).

«Для мира он был активистом, актером и футбольной звездой. Для нашей семьи он был любящим мужем, отцом и дедушкой. Наши сердца разбиты»,— написала госпожа Браун в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По ее словам, бывший футболист умер мирно в своем доме.

Sporting News в 2002 году назвало Джима Брауна величайшим профессиональным футболистом всех времен. Во время профессиональной карьеры трижды признавался The Associated Press самым ценным игроком. В 1964 году выиграл чемпионат NFL. До сих пор остается самым ценным игроком.

Футбольная карьера Джима Брауна продлилась всего девять сезонов в 1957–1965 годах. Однако за этот короткий период он стал одним из легендарных раннинбеков NFL, пишет Reuters. В 1965 году футболист заявил о завершении карьеры. После этого он стал актером и снялся в таких фильмах, как «Грязная дюжина» (1967), «Бегущий человек» (1987), «Его игра» (1998), «Каждое воскресенье» (1999). Активно занимался общественной деятельностью. Так, он основал группу в поддержку решения боксера Мухаммеда Али не участвовать в войне во Вьетнаме, участвовал в работе над сдерживанием преступности в Лос-Анджелесе.

Леонид Уварчев