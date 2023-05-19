Воронеж на следующей неделе посетят сразу два федеральных министра

С рабочей поездкой в Воронеж на следующей неделе могут приехать сразу два руководителя федеральных министерств. В понедельник, по данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти и вузовском сообществе, в областном центре будет работать министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Известно, что господин Фальков утром понедельника планирует посетить Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова (ВГЛТУ). Другие детали его программы пока неизвестны. Один из собеседников «Ъ-Черноземье» отметил, что визит министра в целом будет носить «невузовский характер».

А в конце следующей недели Воронеж планирует посетить глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Александра Гусева Артем Сокольников.

Ранее Александр Гусев говорил «Ъ-Черноземье», что ждет решения «Единой России» для выдвижения на новый срок главы региона. 13 апреля, во время выступления перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства за последние пять лет, господин Гусев рассказал «сразу обо всем пятилетнем периоде» его работы на посту. 2 мая глава региона по конференц-связи провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Господин Путин положительно оценил социально-экономическую ситуацию в субъекте. Источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти полагают, что после подобных оценок деятельности правительства области от президента господин Гусев вскоре официально заявит о своем участие в праймериз «Единой России» на выборы губернатора в сентябре нынешнего года, а затем — начнет предвыборную кампанию.

Сергей Калашников

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