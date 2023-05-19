Миноритарному кредитору не удалось обжаловать процедуры в рамках замещения активов «Белой птицы-Белгород»

Арбитражный суд Белгородской области отказал кредитору Алексею Мясникову в признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Белая птица-Белгород» (управляет белгородскими птицефабриками и убойными мощностями обанкротившейся ГК «Белая птица», стоимость имущества — 4,8 млрд руб.). Речь идет о собрании в ноябре 2022 года, когда были приняты ключевые решения в рамках замещения активов компании, интересантом которого является ставропольское ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова.

Какие именно решения оспаривал господин Мясников и почему, неизвестно: мотивировочная часть определения пока не опубликована. В повестку собрания кредиторов входило десять вопросов, связанных с замещением активов; все они были разрешены положительно. На базе ООО создавалось АО «Ресурс-Белгород». Юрлицо регистрировалось по адресу «Белой птицы-Белгород» на улице Производственной в Белгороде. Величина уставного капитала нового АО определялась равной стоимости имущества «Белой птицы-Белгород» — 4,8 млрд руб. Устав АО был утвержден в редакции кредитора ООО «Ставропольский бройлер» (структура ГАП «Ресурс»). Гендиректором общества был назначен Роман Калинин.

Как кредиторы мешали ГАП «Ресурс» получить белгородские активы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин