Жители приграничных районов Курской области отказываются от временного переселения

Жители Глушковского района Курской области, регулярно попадающего под украинские обстрелы, пока отказываются от временного переселения. Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал по итогам визита в два приграничных района.

Глава региона заметил, что «всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей». Также он пообещал, что на «разрушенной центральной площади, которая недавно была благоустроена», проведут восстановительные работы.

О происходящем в Черноземье 19 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин