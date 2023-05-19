Возле погорелого поселка Сосьва загорелся лес

Вблизи пострадавшего от крупного пожара поселка Сосьва (Свердловская область) горит ландшафтная местность, сообщил telegram-канал Prososvu.ru.

По предварительным данным читателей канала горит лес возле дороги по направлению в поселок Гари. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей МЧС.

Напомним, крупный пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 600 человек. Сейчас в поселке идет строительство многоквартирного дома для погорельцев.

Полина Хабарова

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