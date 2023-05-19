Компания Toyota рассекретила новое поколение пикапа Tacoma, который выпускается только для рынка Северной Америки.

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Автомобиль построен на платформе TNGA-F, которую уже используют внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Toyota Sequoia, а также пикап Toyota Tundra. Новинка получила полностью новый дизайн кузова, в конструкции которого впервые в истории модели использован алюминий.

Модель будет доступна с полуторной кабиной XtraCab и двойной Double Cab, причем предложат несколько вариантов длины грузового отсека. Оснащение Toyota Tacoma включает в себя цифровую панель приборов с экраном до 12,3 дюймов, мультимедиа с экраном до 14 дюймов, комплекс фирменных электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 3.0, акустика JBL со съемной портативной колонкой и ряд другого оборудования.

В линейку моторов входят только бензиновые двигатели и гибридная силовая установка. 2,4-литровый турбомотор i-Force выдает 230 л.с. у базовых версий и до 280 л.с. у топовых вариантов, причем мощность отличается в зависимости от типа — 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая — коробки передач. Гибрид i-Force Max оснащен тем же бензиновым двигателем, который дополняет 49-сильный электромотор, встроенный в «автомат» и батарея на 1,87 кВт·ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 330 л.с.

Пикап доступен с задним и полным приводом, который дополняют система выбора режима движений Multi-Terrain Select, понижающая передача и блокировка дифференциала. В зависимости от модификации отличается тип задней подвески и амортизаторы, рассчитанные как на езду по асфальту, так и адаптированные для тяжелого бездорожья. Предусмотрены версия TRD Off-Road с амортизаторами Bilstein и TRD Pro с регулируемыми амортизаторами Fox, а особенностью этой версии являются передние сиденья IsoDynamic Performance со встроенными гидравлическими амортизаторами для компенсации тряски.

Топовая внедорожная версия Trailhunter получила особый внешний вид за счет нового обвеса, усиленной защиты днища, дополнительного света и новых колесных дисков с внедорожными покрышками. Также модификация оснащена подвеской OME и размыкаемым передним стабилизатором поперечной устойчивости.

Выпуск новой Toyota Tacoma будет налажен в Мексике. Продажи бензиновых пикапов в США начнутся осенью 2023 года, а гибридные модификации выйдут на рынок в начале 2024 года.