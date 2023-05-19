Эрдоган заявил, что не будет переизбираться на третий срок в случае победы на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по действующему законодательству он не сможет избираться на третий срок в случае его победы на выборах 28 мая. Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли возглавлять Турцию до 2033 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится»,— сказал президент в интервью CNN (цитата по ТАСС).

Оппозиционные турецкие политики настаивали, что господин Эрдоган не сможет участвовать в выборах 2023 года. В случае победы это был бы третий президентский срок, что противоречит законодательству. Однако Минюст Турции заявил, что этот срок будет для господина Эрдогана вторым после того, как страна перешла от парламентской к президентской форме правления в 2018 году.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.

Подробнее о ходе президентских выборов в Турции — в материале «Ъ» «В Турции третий не лишний».

Эрдни Кагалтынов