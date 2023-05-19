Росприроднадзор объяснил появление мертвых тюленей в Финском заливе потеплением воды

Мертвые тюлени в Санкт-Петербурге, о которых накануне сообщали очевидцы, погибли давно, их туши всплыли на поверхность воды в связи с потеплением. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора в пятницу, 19 мая.

«Зимой в холодной воде туши остаются на дне, а при прогреве воды они всплывают и оказываются на берегу. В Финском заливе с октября по май вода холодная, соответственно, ластоногие, погибшие за 6-7 месяцев, всплывают в мае — начале июня, что создает впечатление массовой одномоментной гибели животных»,— указывается в сообщении.

Как писала «Фонтанка», сообщения о погибших тюленях стали появляться в соцсетях 18 мая. На берегу Финского залива за сутки было найдено не менее шести мертвых животных.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти начали размножаться лосиные мухи, которые могут нападать на людей.

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