В Ленобласти начали размножаться лосиные мухи, которые могут нападать на людей

В лесах под Петербургом в снегу обнаружили куколки лосиных мух. Об этом 10 марта рассказал в соцсетях биолог Павел Глазков.

«На одном животном может паразитировать более тысячи кровососок. Лось не в состоянии избавиться от этих назойливых гостей, ведь муха имеет плоское гладкое тело, а лапки ее вооружены цепкими коготками. Более того, в густой лосиной шерсти насекомое находит себе пару! Вдвоем они дружно питаются кровью своей жертвы и не расстаются до весны. За эти полгода самка выбрасывает до полусотни куколок»,— отмечает Павел Глазков.

По словам биолога, лосиные мухи по ошибке могут нападать на человека, а их укус может вызывать аллергическую реакцию. Насекомое не боится холода, а единственная угроза их потомству — синицы, которые питаются куколками мух. Для защиты от них человеку следует использовать репеллент от мух, а не от клещей, заключил господин Глазков.

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