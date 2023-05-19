Пострадавшие от вчерашнего обстрела жители курского райцентра Глушково выписаны из больницы

Жители райцентра Глушково Курской области, пострадавшие в ходе вчерашнего украинского обстрела, выписаны на амбулаторное лечение после хирургической обработки ран. Об этом по итогам визита в райцентр сообщил губернатор Роман Старовойт.

Также он рассказал, что «всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей»: «Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются».

Напомним, 18 мая Глушково обстреляли дважды. В ходе первого обстрела снаряды попали в ФОК; жва жителя, получивших осколочные ранения средней тяжести, были доставлены в Глушковскую ЦРБ.

О происходящем в Черноземье 19 мая в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин